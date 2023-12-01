Başkentlilere su tasarrufu çağrısı: “Her zamankinden daha özenli olunmalı”

Kısıtlı su kaynağının her damlasının çok kıymetli olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ankara barajlarının toplam hacmi 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp kadar ancak maalesef barajların tamamı suyla dolu değil. 30 Kasım 2023'te barajlarımızdaki su miktarı 555 milyon 398 bin metreküp kadar. Geçen yılın aynı tarihinde bu rakam 476 milyon 262 bin metreküptü. Yani geçen yıla nazaran aynı tarihte 79 milyon 136 bin metreküp daha fazla suyumuz var. Öte yandan su tüketimimiz de gittikçe artıyor. 30 Kasım 2023’te başkente verilen su miktarı 1 milyon 440 bin 904 metreküp. 30 Kasım 2022’de ise bu rakam 1 milyon 289 bin 580 metreküp olarak ölçülmüş.”