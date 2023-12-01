Başkentlilere su tasarrufu çağrısı: “Her zamankinden daha özenli olunmalı”
Kurak geçen yaz ayları ve beklenen sonbahar yağışlarının gelmemesi, barajlardaki su seviyesinin azalmasına neden oldu. Ankara’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 35,03 olarak ölçüldü. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentlileri su tüketiminde her zamankinden daha fazla özenli olunması konusunda uyardı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentlilere suyu tüketirken her zamankinden daha özenli olmaları çağrısında bulundu.ASKİ’den yapılan açıklamada, başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 30 Kasım 2023 itibarıyla toplam doluluk oranının yüzde 35,03, aktif doluluk oranının ise yüzde 26,24 olarak ölçüldüğü belirtildi.