Başkentte dehşet: Gece yarısı apartmanda patlama

23.11.2025 05:54

Son Güncelleme: 23.11.2025 05:55

AA

Mamak'ta bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı, apartman tahliye edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi.

Patlama ve ardından çıkan yangında, dairede yaşayan 50 yaşındaki L.Ü. yaralandı. L.Ü. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bina sakinleri güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Daireden yükselen alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.