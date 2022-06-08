Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 08.06.2022 - 21:16 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 21:53

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 1

'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı.

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 2

Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti.

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 3

Çankaya'da bazı alt geçitler de sular altında kaldı. Araçların bir kısmı suya batarken, bazı araçların da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 4

Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi.

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 5

Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 6

Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, suyla kaplı yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü.

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 7

Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesi'ni çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 8

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda uyarıda bulundu.

Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 9

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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