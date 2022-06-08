Başkent'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 08.06.2022 - 21:16 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 21:53
Ankara'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı, araç sürücüleri yollarda mahsur kaldı.
Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti.
Çankaya'da bazı alt geçitler de sular altında kaldı. Araçların bir kısmı suya batarken, bazı araçların da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi.
Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.
Kısa süre sonra zorlukla ayağa kalkan kadın, suyla kaplı yolda yürümeye çalışırken bir kez daha düştü.
Caddenin kapanması nedeniyle bazı yayalar Ankara Üniversitesi'ni çevreleyen duvarın üzerinden yürüyerek yola devam etmeye çalıştı.
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırımlar konusunda uyarıda bulundu.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.