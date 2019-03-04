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Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Anadolu Ajansı

Altındağ ilçesine bağlı Hamamönü'nde restoran olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın bitişikteki iki konağa sıçradı.

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    Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.
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    Altındağ ilçesine bağlı tarihi Hamamönü bölgesindeki Sarıkadın Sokak'ta restoran olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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    Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.
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    İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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    Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.
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    Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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