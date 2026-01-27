Başkent'te vahşet! Eski eşini ağır yaraladı, kayınvalidesini öldürdü
27.01.2026 15:28
İHA, AA
Ankara'da Erkan Bartan isimli adam eski eşi ile kayınvalidesine silahlı saldırı düzenledi. Olayda eski eş ağır yaralanırken, kayınvalide yaşamını yitirdi. Saldırgan aynı silahla yaşamına son verdi.
Ankara'da iki kadın silahlı saldırının hedefi oldu.
Olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bir apartmanda meydana geldi.
APARTMANA GİRİP BEKLEMEYE BAŞLADI
Alınan bilgilere göre, Erkan Bartan, eski eşi S. Koçak'ın ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana girerek beklemeye başladı.
Kapıdan çıkan eski eşine ve onun annesi Ülker Koçak'a tabancayla ateş eden Bartan ardından aynı silahla intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Bartan ile Ülker Koçak'ın cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Saldırıda ağır yaralanan S. Koçak'ın ise hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
BİR SÜREDİR RAHATSIZ EDİYORDU
Saldırgan Bartan'ın, eski eşi ile barışma isteğinin reddedilmesi nedeniyle saldırıda bulunduğu ve bu nedenden dolayı Koçak ve ailesini sürekli rahatsız ettiği ileri sürüldü.
UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ
Saldırganın uyuşturucu madde ticareti nedeniyle yaklaşık 5 sene önce cezaevine girdiği ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi.
Çiftin bir kız çocuklarının olduğu aktarıldı.