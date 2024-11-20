Basketbolcu İlker Karaman'ın öldüğü kaza: İstenen ceza belli oldu

DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMIŞ

İddianamede tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu 1.19'dan daha yüksek promil alkollü olarak trafiğe çıkıp, dikkat ve özen yükümlülüklerine uymayarak kazaya sebebiyet verip, sonucunda İlkan Karaman'ın ölümüne neden olduğu yer aldı.