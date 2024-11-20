Basketbolcu İlker Karaman'ın öldüğü kaza: İstenen ceza belli oldu
Muğla'nın Datça ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a otomobili ile çarparak ölümüne neden olan tutuklu Emre Ali Önder hakkında iddianame hazırlandı. Önder için "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
Milli basketbolcu İlkan Karaman, 8 Eylül'de Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarptı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.