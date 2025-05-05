Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | 2025 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı yapan iller ve dağılımları
İŞKUR Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuruları devam ediyor. 5 Mayıs’ta başlayan temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihine kadar sürecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldığı gibi Alo 170 hattı üzerinden de gerçekleştirebiliyor. 40 yaşından büyük adaylar açılan ilanlara müracaat yapamayacak. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanları yayınlanırken alım yapılacak iller de belli oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı 81 ilde gerçekleştirilecek. Kontenjanlar ise illere göre farklılık gösteriyor. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru ekranı nerede? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru sayfası…
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılırken illere göre meslek dağılımları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ ve diğer birçok ile yapılacak. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere yapılacak işçi alımı kadroları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılanlar başvuru yapamayacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımında ilan edilen toplam kadro kadar asil ve yedek aday kura çekimiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı, şartları ve ilanların detayları…