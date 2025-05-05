Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | 2025 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı yapan iller ve dağılımları

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuruları devam ediyor. 5 Mayıs’ta başlayan temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihine kadar sürecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldığı gibi Alo 170 hattı üzerinden de gerçekleştirebiliyor. 40 yaşından büyük adaylar açılan ilanlara müracaat yapamayacak. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanları yayınlanırken alım yapılacak iller de belli oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı 81 ilde gerçekleştirilecek. Kontenjanlar ise illere göre farklılık gösteriyor. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru ekranı nerede? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru sayfası…

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | 2025 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı yapan iller ve dağılımları - 1

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. Başvuru işlemleri internet üzerinden yapılırken illere göre meslek dağılımları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ ve diğer birçok ile yapılacak. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illere yapılacak işçi alımı kadroları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından uzaklaştırılanlar başvuru yapamayacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımında ilan edilen toplam kadro kadar asil ve yedek aday kura çekimiyle belirlenecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı, şartları ve ilanların detayları…

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Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | 2025 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı yapan iller ve dağılımları - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.

Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan giriş yaparak “ İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifr eile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Alternatif olarak işçi alımı müracaatları Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | 2025 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı yapan iller ve dağılımları - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | 2025 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı yapan iller ve dağılımları - 4

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 3.658 İŞKUR başvuru ekranına adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle ilanlara başvuru yapılabilir.

Yeni üye olmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantı üzerinden sisteme giriş yaparak T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, cep telefonu ile yeni üyelik oluşturabilirler.

İŞKUR YENİ KAYIT OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | 2025 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı yapan iller ve dağılımları - 5

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı ilanları 81 il için tek tek yayımlandı. İşçi ilanlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından noter kurası ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuru ekranı (İŞKUR) | 2025 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı yapan iller ve dağılımları - 6

İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI BELLİ OLDU

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

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