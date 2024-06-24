Başsavcıdan avukatın hayatını kurtaran manevra

Başsavcı Tekgül’ün, Bursa Barosu avukatlarından olan ve geçen ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50’nci yılı onuruna berat takdim edilen Elçin'e yaptığı müdahale, salonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.