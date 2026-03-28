Başsavcılıktan Aleyna Kalaycıoğlu'nun koğuşuna ilişkin açıklama
28.03.2026 15:14
AA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevi şartlarına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.
Silivri'deki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kaldığı koğuşta çok fazla mahkumun olduğu ve sürekli kavgalar yaşandığı iddia edilmişti.
CEZAEVİ ŞARTLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
Sosyal medyaya yayınlanan haberlerde havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı ve tutuklunun yemek yiyemediği ileri sürülmüştü.
"Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır." denilen açıklamada, Kalaycıoğlu'nun kaldığı odada dört tutuklu bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu ünitenin havalandırma alanının 162,1 metrekare olduğu anlatıldı.
Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“- Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu ve benzeri ihtiyaçları teslim edilmekte olup, kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.”
"SÖZLÜ ŞİKAYET BULUNMUYOR"
Kalaycıoğlu'nun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayetin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"- Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24 Mart 2026 tarihinde psikolog görüşmesi yapılmış olup, görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir.
- Sosyal medyaya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır."
NE OLMUŞTU?
Olay, 19 Mart gecesi yaşanmıştı. Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen Alaattin Kadayıfçıoğlu, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı.
Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.
YEDİ KİŞİ TUTUKLANDI
Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.