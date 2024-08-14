Başvurdular ama depreme dayanıksız çıkarsa diye vazgeçtiler: 79 bin kişi izin vermedi

35 BİN BİNA İNCELENDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra talebin arttığı teste, bugüne kadar 162 bin başvuru yapıldı.

Başvuru üzerine ekipler 114 bin binayı ziyaret etti. Ziyaret edilen yapılardan 79 bininde diğer kat malikleri tarafından izin verilmemesi üzerine bu binalara "hızlı tarama ile bina testi" işlemi yapılamadı.

Ekipler, 35 bin binada ise hızlı tarama işlemini gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda çoğunluğu 1999'dan önce yapılan binaların yarısının D ve E sınıfı olduğu belirlendi.