Başvurdular ama depreme dayanıksız çıkarsa diye vazgeçtiler: 79 bin kişi izin vermedi
Kahramanmaraş depremlerinin ardından gözler olası Marmara depremine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020'den beri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte çalıştığı "hızlı tarama ile bina testi" için başvurusu alınan 162 bin binadan incelenen 35 bininin yarısının yüksek ve çok yüksek riskli olduğu tespit edildi. Megakentte tüm maliklerin izin vermemesi nedeniyle başvurusu alınan 162 bin binadan 79 binine deprem riskine karşı ücretsiz sunulan "hızlı tarama ile bina testi" yapılamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, İBB, 2020'den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile beraber çalıştığı "Pera 2019" yöntemiyle kentteki yapılarda ücretsiz "hızlı tarama ile bina testi" işlemi gerçekleştiriyor.
Kent sakinleri tarafından https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/ internet adresinden yapılan başvuruların ardından ekipler söz konusu adreslere gidiyor.
Binalarda ilk önce 5 kolonda sıva kaldırıp betonda okuma alınırken, röntgen cihazıyla da demir sayısı, aralıkları ve yerleri belirleniyor.