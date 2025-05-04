BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı için gözler İŞKUR’a çevrildi. Sağlık Bakanlığı ilk etapta toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yapılan açıklamada 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını duyurmuştu. 15 bin 342 personel alımı için başvurular 2-8 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımında ise temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi kadrolara alım yapılacak. Personel alımında ise branş dağılımı belli oldu. Farklı illerde ,Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri alımı gerçekleştirecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı hangi branşlara yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları detayları…
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu işçi alımı ve personel alımı için beklenen açıklamayı yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için 3.658 kontenjan ayrıldı. Sözleşmeli personel alımı için ise 15.342 alım gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada hekim dışı toplam 37 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Personel alımı iki ayrı etapta gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru ekranı sabahın erken saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusunda bulunacak adayların özel ve genel şartları yerine getirmesi gerekiyor. İki ayrı alım için başvuru tarihleri belli oldu. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı 2025 başvuruları ne zaman? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı…