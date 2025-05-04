BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı için gözler İŞKUR’a çevrildi. Sağlık Bakanlığı ilk etapta toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yapılan açıklamada 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını duyurmuştu. 15 bin 342 personel alımı için başvurular 2-8 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımında ise temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi kadrolara alım yapılacak. Personel alımında ise branş dağılımı belli oldu. Farklı illerde ,Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri alımı gerçekleştirecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı hangi branşlara yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuruları detayları…

BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 1

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu işçi alımı ve personel alımı için beklenen açıklamayı yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için 3.658 kontenjan ayrıldı. Sözleşmeli personel alımı için ise 15.342 alım gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada hekim dışı toplam 37 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Personel alımı iki ayrı etapta gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru ekranı sabahın erken saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusunda bulunacak adayların özel ve genel şartları yerine getirmesi gerekiyor. İki ayrı alım için başvuru tarihleri belli oldu. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı 2025 başvuruları ne zaman? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı…

TÜRKİYE HABERLERİ

BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU 

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI 15.342 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS sonuçlarına göre 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu açıklamasında “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Başvuru işlemleri 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri kılavuz yayımlandıktan sonra başlayacak. Branşlar kılavuz açıklandıktan sonra belli olacak.

BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda başvuru işlemleri 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 5

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL’DE YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta alımlar 19 bin personel alımıyla başlayacak ve ardından Eylül ayında süreç devam edecek. 19 bin personel alımı için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan adaylar 18 bin personel alımına da müracaat edebilecek.

BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 6

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak. 

BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? - 7

ATAMASI YAPILACAK PERSONELLER NEREDE ÇALIŞACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilecek personeller hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, sağlık müdürlüğü,toplum sağlığı merkezleri,sağlık evleri,yataklı tedavi birimlerinde görev almıştı. 2025 yılında yapılan atamalarda da benzer şekilde görevlendirme yapılması bekleniyor.

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