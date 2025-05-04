BAŞVURU: Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı branş ve meslek dağılımı: Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 sürekli işçi alımı ve 15 bin 342 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu işçi alımı ve personel alımı için beklenen açıklamayı yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için 3.658 kontenjan ayrıldı. Sözleşmeli personel alımı için ise 15.342 alım gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada hekim dışı toplam 37 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Personel alımı iki ayrı etapta gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru ekranı sabahın erken saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusunda bulunacak adayların özel ve genel şartları yerine getirmesi gerekiyor. İki ayrı alım için başvuru tarihleri belli oldu. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve personel alımı 2025 başvuruları ne zaman? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı…