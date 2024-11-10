Başvuru şartları belli oldu: MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alımı yapacak

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Adaylarda, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'nın (KPSS A Grubu) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.



Öte yandan, adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması isteniyor.



BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU



Sözlü sınav başvuruları 11 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 23 Aralık Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.



Başvurular, "www.mgk.gov.tr" internet sitesinden indirilerek doldurulacak başvuru formuna, KPSS ve YDS veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenerek "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.