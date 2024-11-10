Başvuru şartları belli oldu: MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alımı yapacak
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, MGK Genel Sekreterliğine siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından 12 uzman yardımcısı alınacak. Peki, MGK uzman yardımcısı alımı başvuru şartları neler?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Bu gelişmenin ardından MGK personel alımına dair araştırmalar hız kazandı. İşte, MGK Genel Sekreterliği personel alımına dair bilgiler...