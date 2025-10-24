BAŞVURU ŞARTLARI: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ekranı: TOKİ 500 bin konut taksit sayısı ne olacak? TOKİ kiralık konut projesi
TOKİ 500 bin konut başvuru şartları, başvuru tarihleri ve ödeme planı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapılacağını ifade etti. 500 bin konut kampanyası kapsamında İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'na toplam 100 bin konut inşa edilecek. Ankara'ya 30 bin ve İzmir'de ise 21 bin konut yapılacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde yapılacak evler 1+1 ve 2+1 olurken başvuru işlemleri ise 10 Kasım'dan itibaren yapılabilecek. İlk teslimler ise 2027 yılının Mart ayında yapılacak. TOKİ 500 bin konut başvuru bedeii ise 5 bin lira olarak belirlendi.Peki TOKİ 500 bin konut projesi başvuru şartları neler? TOKİ 500 bin konut hangi illere yapılacak? İşte, yapılacak konut sayısı, ödeme planı ve diğer detaylar...
Yüzyılın Konut Projesi olarak da ifade edilen TOKİ 500 bin konut projesi için heyecan dorukta. Ev sahibi olmak isteyen binlerce aday kampanyanın ödeme planına odaklandı. Bakanlık tarafından Türkiye’de tüm şehirlerde hayata geçirilecek uygulamada il ve ilçelere kontenjanlar ayrılacak. Kontenjanlara göre başvurular kabul edilecek ve dağılımlar yapılacak. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak konutlarda en fazla kontenjanın istanbul, Ankara ve İzmir’e kurulması bekleniyor. Nüfus yoğunluğuna göre kontenjan dağılımı ön görülürken projeyle birlikte “TOKİ Kiralık Sosyal Konut” projesi de ilk kez uygulanacak. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte, TOKİ 500 bin konut projesinin detayları…