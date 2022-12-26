Batan gemi 7 milyon liraya icradan satılık

İstanbul Maltepe Sahili'nde şiddetli fırtınanın etkisi ile kayalara çarparak batan gemi, 7 milyon liraya icradan satışa çıkarıldı.

Batan gemi 7 milyon liraya icradan satılık - 1

Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında olan 67 metre uzunluğundaki Ayiş 1 adlı Ro-Ro gemisi, geçen yıl kasım ayında, fırtınanın etkisiyle kıyaya çarparak batmıştı.

Batan gemi 7 milyon liraya icradan satılık - 2

Yaklaşık 1 yıldır kaldırılmayan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.

Batan gemi 7 milyon liraya icradan satılık - 3

53 yaşına girecek olan Ro-Ro gemisi için 6 milyon 402 bin 738 TL değer biçildi.

Batan gemi 7 milyon liraya icradan satılık - 4

İcra Dairesi tarafından geminin ilk ihalesi 18 Ocak 2023'te yapılacak. Talip çıkmazsa ikinci ihale ise 21 Şubat’ta düzenlenecek.

Batan gemi 7 milyon liraya icradan satılık - 5

Gemi, satılmazsa karaya vuran diğer gemiler gibi uzun süre daha olduğu yerde kalacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER