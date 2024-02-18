Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı?
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan "BATUHAN A" isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4’üncü gününde de sürüyor. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın geminin dümeninde olduğu değerlendiriliyor. Kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için TCG AKIN’dan sabah saatlerinde dalış yaptı. Geminin neden battığıyla ilgili de yeni iddialar var.
15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde batan kargo gemisiyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.
VİDEOYA GİT: Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son anları