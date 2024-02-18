Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı?

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan "BATUHAN A" isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4’üncü gününde de sürüyor. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan aşçı Zeynep Kılınç’ın geminin dümeninde olduğu değerlendiriliyor. Kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşmak için TCG AKIN’dan sabah saatlerinde dalış yaptı. Geminin neden battığıyla ilgili de yeni iddialar var.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 1

15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde batan kargo gemisiyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

VİDEOYA GİT: Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son anları 

TÜRKİYE HABERLERİ

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 2

İlk değerlendirmeye göre, gemide taşınan mermer tozunun üzerindeki branda sabitlenmemişti. Fırtınada brandanın bir kısmı ise havalandı.

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Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 3

Yük ıslandığı için ağırlık arttı ve geminin dengesi bozuldu.

Yük taşıma kapasitesi 1300 ton olan "BATUHAN A" isimli gemide 1250 ton mermer tozu yüklü olduğu ifade ediliyor. 

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 4

Normal bir yük ile seyir halinde olduğu ifade edilen gemide yük üzerindeki brandanın tam olarak sabitlenmediği öne sürüldü.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 5

Fırtınada brandanın bir kısmı havalandı. Mermer tozunun üzerine yağmur ve denizden su geldi. Bu nedenle ağırlık artınca da dengesi bozulan geminin yan yatıp su alarak battığı düşünülüyor.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 6

Gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un olay anında kaydettiği görüntülerde de brandanın sabit olmadığı görülüyor.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 7

AŞÇI ZEYNEP’İN DÜMENDE OLDUĞU DEĞERLENDİRMESİ

Deniz Kuvvetleri dalgıçları, gemi enkazında sonar cihazıyla 2 kişinin cansız bedenini tespit etti.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 8

Arama-kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle batığa inildi.

VİDEOYA GİT: Marmara'da batan geminin enkazı görüntülendi 

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 9

Geminin aşçısı 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, kaptan köşkünde bulundu. Kılınç'ın batma anında geminin dümeninde olduğu, 4 mürettebatın ise güvertede brandayı düzeltmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 10

İKİNCİ DALIŞ BU SABAH BAŞLADI

Hava muhalefeti nedeniyle dün gece ara verilen çalışmalar bu sabah yeniden başladı. Deniz Kuvvetleri dalgıçları, gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edilen 2 cenazeden 1’ine daha ulaşmak için, TCG AKIN’dan, 51 metre derinlikteki batık gemiye dalış gerçekleştirdi.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 11

Dün aşçı Zeynep Kılınç’ın cenazesinin bulunduğu kaptan köşkünün altında olduğu değerlendirilen cenazeye ulaşmak için süren çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli 19 dalgıcının katıldığı, Kıyı Emniyeti’ne bağlı 11 dalgıcın da acil müdahale için Nene Hatun römorköründe hazır beklediği öğrenildi.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 12

NE OLMUŞTU?

Marmara Adası Badalan Limanı'ndan Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30’da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü "BATUHAN A" isimli gemiden 15 Şubat'ta saat 06.32’de acil durum sinyali alındı, 07.12'de ise sinyal kesildi.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 13

Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 14

AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 15

Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.

Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 16
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 17
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 18
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 19
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 20
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 21
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 22
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 23
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 24
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 25
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 26
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 27
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 28
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 29
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 30
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 31
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 32
Batan gemi hakkında yeni iddialar: Kargo gemisi neden battı? Dümende aşçı Zeynep mi vardı? - 33
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