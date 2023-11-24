Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim"

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pazar günkü fırtınada batan "Kafkametler" isimli kuru yük gemisinin telsizden yardım istediği anlara dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Gemide bulunanların telsizden "Parçalanarak batıyoruz. Acilen kurtarma talep etmekteyim." sözlerinin cevapsız kaldığı görüldü.

Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 1

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 9 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 6. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

VİDEOYA GİT: Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı 

TÜRKİYE HABERLERİ

Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 2

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 3

"Kafkametler" isimli kuru yük gemisinin telsizden yardım istediği anlara dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 4

Kafkametler isimli gemide bulunanların telsizden battığını söylediği ve yardım çağrısının cevapsız kaldığı o son telsiz anonsları, yabancı bir gemide bulunanlar tarafından kaydedildi.

Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 5

"Kafkametler" adlı gemiden "Parçalanarak batıyoruz. Acilen kurtarma talep etmekteyim. Ereğli pilot, Kafkametler cevap verin." dediği duyuldu.

Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 6

Kafkametler'in çağrısına bir yabancı gemi karşılık vererek, İngilizce ismini kodlamasını istedi.

Konumunu soran yabancı gemiye Kafkametler'in cevabı ise İngilizce “Konumu bilmiyorum. Elektriğimiz yok. Lütfen bize yardım edin” oldu. 

Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 7

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan ikisinin cansız bedenine 20 ve 23 Kasım'da, bir personelin cansız bedenine ise bu sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 8
Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim" - 9
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