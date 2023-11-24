Batan gemideki son telsiz anonsları: "Parçalanarak batıyoruz, acilen kurtarma talep etmekteyim"
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde pazar günkü fırtınada batan "Kafkametler" isimli kuru yük gemisinin telsizden yardım istediği anlara dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Gemide bulunanların telsizden "Parçalanarak batıyoruz. Acilen kurtarma talep etmekteyim." sözlerinin cevapsız kaldığı görüldü.
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 9 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 6. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.
VİDEOYA GİT: Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı