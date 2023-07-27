Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor!
Günlerdir Batı bölgelerde etkili olan kavurucu sıcaklar gece yarısından sonra yerini serin ve rüzgarlı havaya bıraktı. İstanbul'da hava sıcaklığı 12 derece birden düşerek 29 derecelere inecek. Aşırı sıcakların Marmara ve Ege bölgeleri dışında 2 gün daha etkili olması bekleniyor. Ankara'da sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.