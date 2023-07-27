Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor!

İstanbul hızla serinleyerek 28 dereceye iniyor, yağış geçişleri de görülebilir. Ankara'da 39 derece ile yazın en sıcak iki günü yaşanacak. İzmir'de 35 derece sıcaklık görülürken kuvvetini artıracak poyraz serinlik sağlayacak. Antalya'da nem oranı artacağından hava bunaltıcı olacak.