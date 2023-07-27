Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor!

Günlerdir Batı bölgelerde etkili olan kavurucu sıcaklar gece yarısından sonra yerini serin ve rüzgarlı havaya bıraktı. İstanbul'da hava sıcaklığı 12 derece birden düşerek 29 derecelere inecek. Aşırı sıcakların Marmara ve Ege bölgeleri dışında 2 gün daha etkili olması bekleniyor. Ankara'da sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 2

Marmara Bölgesi Romanya'dan inen serin havanın etkisine girerken, Anadolu'da 2 gün daha etkili olacak aşırı sıcaklar olumsuz yaratabilir.

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 3

İstanbul hızla serinleyerek 28 dereceye iniyor, yağış geçişleri de görülebilir. Ankara'da 39 derece ile yazın en sıcak iki günü yaşanacak. İzmir'de 35 derece sıcaklık görülürken kuvvetini artıracak poyraz serinlik sağlayacak. Antalya'da nem oranı artacağından hava bunaltıcı olacak.

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 4

Marmara Bölgesi'nde hava 10-12 derece birden serinliyor. Kuvvetli poyraz ve beraberinde sağanak yağmur geçişleri var.

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 5

İç Anadolu Bölgesi'nde öğle güneşin altında fazla kalmamaya özen gösterilmeli, yazın en sıcak günü, Eskişehir ve Kayseri 37, Konya 38 derece.

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 6

Ege Bölgesi'nde sıcaklık 5 derece azalırken, poyrazın da kuvvetlenmesi bölgedekilere rahat nefes aldıracak. Bodrum 35, Muğla ve Afyon 36, Denizli 42 derece.

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 7

Akdeniz Bölgesi'nde Mersin, Adana, Hatay boyunca nem oranındaki artışla birlikte hava çok daha bunaltıcı hissedilecek. Adana 35, Hatay 34, Kahramanmaraş kavurucu sıcak 41 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 dereceyi bulacak.

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 8

Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Trabzon ve Rize boyunca hava aşırı sıcak, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derece. Bolu, Zonguldak, Kastamonu tarafları ise sağanaklarla serinlemeye başlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum 31, Malatya 39 derece.

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 9

27 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 10

28 TEMMUZ CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 11

29 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 12

30 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batı bölgeler serinliyor: İstanbul'da hava sıcaklığı 29 dereceye iniyor! - 13

31 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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