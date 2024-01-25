Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu)

Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Bugün Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu...

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 1

Türkiye, bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu. 

Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre bugünden itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor.

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 3

Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.  

Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edillirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 5

UYARILAR

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ile doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına çıkması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 7

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 8

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmim ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimler kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun yağmurlu, Amasya ve Çorum çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 1°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU 

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 14

25 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 15

26 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 16

27 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 17

28 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı! (İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu) - 18

29 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

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