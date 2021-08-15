Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 58'e yükseldi. Sel bölgesinde dün akşam açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 77 kişi için kayıp ihbarında bulunulduğunu açıkladı.

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 15.08.2021 - 08:57 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 08:59

Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 1
Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz, afetin izlerini temizlemeye çalışırken can kaybı sayısı da artıyor.
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 2

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 58'e yükseldi.

Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9 ve Bartın’da 1 kişi hayatını kaybetti.

Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 3

77 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI

Dün akşam sel bölgesinde incelemelerde bulunan  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14-15 kayıp ihbarı var. Toplamda 77 kayıp ihbarı var" dedi.

Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 4

BOZKURT'TA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 5
Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı ilçede, sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi, kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar dikkati çekiyor.
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 6
İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 7
Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekiplerinin de ilçede hummalı şekilde çalıştıkları gözleniyor. Yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse çalışmaları yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 8
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 9
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 10
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 11
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 12
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 13
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 14
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 15
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 16
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 17
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 18
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 19
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 20
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 21
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 22
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 23
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 24
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 25
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 26
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 27
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 28
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 29
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 30
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 31
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 32
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 33
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 34
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 35
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 36
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 37
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 38
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 39
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 40
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 41
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 42
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 43
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 44
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 45
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 46
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 47
Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı - 48

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