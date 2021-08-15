Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 58 can kaybı

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 15.08.2021 - 08:57 | Son Güncelleme : 15.08.2021 - 08:59
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 58'e yükseldi.
Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9 ve Bartın’da 1 kişi hayatını kaybetti.
Dün akşam sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14-15 kayıp ihbarı var. Toplamda 77 kayıp ihbarı var" dedi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.