Batı Karadeniz'de sel felaketi: 3 ilde 62 can kaybı

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 15.08.2021 - 18:18
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 62'ye yükseldi.
Kastamonu'da can kaybı sayısı 52 oldu.
Sinop’ta 9 ve Bartın’da ise 1 can kaybı var.
Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 olmak üzere 77 kişi için kayıp ihbarı var. Kayıp vatandaşları arama çalışmaları yoğu bir şekilde devam ediyor.
Selin en çok vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İlçede yıkılan köprünün TSK tarafından seyyar köprü kuruldu.
Bartın'ın Ulus ilçesinde ise selden en çok etkilenen Zafer köyünde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımına başlandı.
Fabrika yanında derenin taşması sonucu alt katı tamamen yıkılan 2 katlı ev, iş makineleri yardımıyla kontrollü şekilde tamamen yıkıldı.
Çalışmalar sırasında kolluk kuvvetleri de güvenlik tedbiri aldı. Ev sahiplerinin sel felaketinin yaşandığı sırada İstanbul'da olduğu öğrenildi.
Ağır hasar gören evlerin yıkımına devam edilecek.