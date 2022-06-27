Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak etkili oluyor. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da dereler taştı, yollar kapandı, köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Bölge için çarşambaya kadar kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Zolguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı.

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 27.06.2022 - 08:54

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 1

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı.  

"İŞ YERLERİNİ AÇMAYIN, ÜST KATLARA ÇIKIN"

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 2

İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı, 2 köprü çöktü. Sağanak nedeniyle iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşların üst katlara çıkması uyarısı yapıldı. 

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 3

BAKAN SOYLU: DERE BOYU DÜKKANLAR AÇILMAYACAK

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, İnebolu'da derenin çok yükseldiğini ve dere boyundaki dükkanların açıklamayacağını belirtti. 

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 4

'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 5

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 6

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 7

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 8

Gökçebey ilçesinde de Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu caddeyi su bastı.

Harekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 9

Bölgede şu ana kadar 30 evin tahliye edildiği, 100'ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 10

Vatandaşlardan bir bölümü yakınlarının evlerine giderken bir bölümü ise misafirhanede ağırlanıyor.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 11

Filyos Çayı'nın yükselmesi nedeniyle ilçeye girişi sağlayan Gökçebey Köprüsü de tedbir amaçlı kapatıldı.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 12

2 GÜNDE 150 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bartın'a 2 günde 150 kilogramdan fazla yağış düştü. Epçiler köyünden geçen dere taştı.

Dere kenarındaki mahallede 60 ev ve işyerinde su baskını oldu. Bazı evlerin temeli suyla doldu.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 13

Bölgede önlemler artırıldı. AFAD, 6 evin tahliyesine karar verdi. Vatandaşlar, misafirhanelere yönlendirildi.

AFAD Başkanlığı çevre illerden 4 dalgıç ekibi ve 6 arama kurtarma ekibini göreve çağırdı.

İl genelinde bütün iş makinaları tedbir amaçlı hazır tutuluyor. 

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 14

KASTAMONU'DA SEL ULAŞIMI AKSATTI

Kastamonu’da da sağanak etkiliydi. Sada Gölü yükseldi. Şenpazar ve Cide ilçelerini Kastamonu’ya bağlayan köprü yıkıldı. 

Bölgede ulaşım dururken sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 15

SEL HEYELANLARA NEDEN OLDU

Karabük'te de metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Sağanak, Yenice ilçesinde heyelanlara yol açtı. 

Bazı yollarda ulaşım durdu. Bir köprü kısmen çöktü. Sel bölgesinde temizleme çalışmaları sürüyor.

Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 16
Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 17
Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 18
Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 19
Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 20
Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 21
Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 22
Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 23
Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı - 24

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