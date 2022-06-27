Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı

Haberler - NTV - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 27.06.2022 - 08:54
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı.
İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı, 2 köprü çöktü. Sağanak nedeniyle iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşların üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, İnebolu'da derenin çok yükseldiğini ve dere boyundaki dükkanların açıklamayacağını belirtti.
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.
Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.
Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.
Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.
Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.
Gökçebey ilçesinde de Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu caddeyi su bastı.
Harekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı.
Bölgede şu ana kadar 30 evin tahliye edildiği, 100'ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi.
Vatandaşlardan bir bölümü yakınlarının evlerine giderken bir bölümü ise misafirhanede ağırlanıyor.
Filyos Çayı'nın yükselmesi nedeniyle ilçeye girişi sağlayan Gökçebey Köprüsü de tedbir amaçlı kapatıldı.
Bartın'a 2 günde 150 kilogramdan fazla yağış düştü. Epçiler köyünden geçen dere taştı.
Dere kenarındaki mahallede 60 ev ve işyerinde su baskını oldu. Bazı evlerin temeli suyla doldu.
Bölgede önlemler artırıldı. AFAD, 6 evin tahliyesine karar verdi. Vatandaşlar, misafirhanelere yönlendirildi.
AFAD Başkanlığı çevre illerden 4 dalgıç ekibi ve 6 arama kurtarma ekibini göreve çağırdı.
İl genelinde bütün iş makinaları tedbir amaçlı hazır tutuluyor.
Kastamonu’da da sağanak etkiliydi. Sada Gölü yükseldi. Şenpazar ve Cide ilçelerini Kastamonu’ya bağlayan köprü yıkıldı.
Bölgede ulaşım dururken sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.
Karabük'te de metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Sağanak, Yenice ilçesinde heyelanlara yol açtı.
Bazı yollarda ulaşım durdu. Bir köprü kısmen çöktü. Sel bölgesinde temizleme çalışmaları sürüyor.