Batı karadeniz'de şiddetli sağanak: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı.

"İŞ YERLERİNİ AÇMAYIN, ÜST KATLARA ÇIKIN"