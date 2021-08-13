Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı

BARTIN

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Afetten en fazla etkilenen Zafer köyünde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi.