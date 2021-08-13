Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp

Batı Karadeniz, yaklaşık 2 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ntv.com.tr 13.08.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 10:11

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 1

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'de, 27 kişi hayatını kaybederken kayıp bir kişinin de arandığı açıklandı. 

SEL BÖLGESİNDE RİSK SÜRÜYOR
YIKIM NTV DRONE KAMERASINDA
SELDE CAN PAZARI: GÖZDEN KAYBOLDU
ZARAR GÖREN BİNA BÖYLE YIKILDI
NTV TSK HELİKOPTERİNDE
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 2

Selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 3
Önüne ne kattıysa götüren sel suları nedeniyle ilde 25 kişi hayatını kaybetti. 100'ün üzerinde kayıp başvuru yapıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 4
Sinop'ta iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Bartın'da bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 5

SEL TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde sellere yol açabilecek şiddetli yağışların cumartesi gününe kadar devam edeceği yönünde uyarıda bulundu.
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 6
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son gelişmeler...
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 7

SİNOP

Sinop'ta da sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı.

İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 8

SU VE ELEKTRİK YOK

Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor.

İlçeye su ve elektrik verilemiyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları bot ve TSK'ya ait helikopterlerle yapıldı.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 9

BARTIN

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Afetten en fazla etkilenen Zafer köyünde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 10
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 11
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 12
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 13
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 14
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 15
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 16
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 17
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 18
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 19
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 20
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 21
Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp - 22

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