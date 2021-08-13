Batı Karadeniz'deki sel felaketi: 27 can kaybı, 100'ün üzerinde kayıp

ntv.com.tr 13.08.2021 - 10:10 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 10:11
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Batı Karadeniz'de, 27 kişi hayatını kaybederken kayıp bir kişinin de arandığı açıklandı.SEL BÖLGESİNDE RİSK SÜRÜYOR
Selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sinop'ta da sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı.
İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı.
Bölgeye gönderilen çok sayıda iş makinesi çalışma yapıyor.
İlçeye su ve elektrik verilemiyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede kurtarma çalışmaları bot ve TSK'ya ait helikopterlerle yapıldı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor.
Afetten en fazla etkilenen Zafer köyünde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi.