Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi

ELEKTRİK DAĞITIM HATLARINDA ARIZA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarında arıza olduğu açıklandı.

Bugün sabah 08.00 itibariyle kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674 olarak belirtildi.