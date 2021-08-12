Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Kastamonu'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Bartın'da kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, önlem amacıyla 5 ilde yaklaşık 30 bin aboneye elektrik verilemediğini duyurdu.

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 12.08.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 15:05

Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 1

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu. 

Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 2

AFAD'dan son duruma ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Kastamonu'da can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

SELDEN ZARAR GÖREN 8 KATLI BİNA BÖYLE YIKILDI (VİDEO)

Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 3
İlçede arama kurtarma çalışmaları sürerken, oturdukları binaların çatılarında mahsur kalanlar, helikopter ve iş makinelerinin kepçeleri ile kurtarıldı.
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 4

Bartın'da  kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi. 

Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 6

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtildi. 

Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 7

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Dün bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı vatandaşları güvenli bölgelerden ayrılmamalı konusunda uyardı.

Ayrıca açıklamada tahliye çalışmalarınında sürdüğü belirtildi.

Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 8

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Bartın'da dün gece metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.

Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 9

ELEKTRİK DAĞITIM HATLARINDA ARIZA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarında arıza olduğu açıklandı. 

Bugün sabah 08.00 itibariyle kesintiden etkilenen toplam trafo sayısı 895, abone sayısı da 29 bin 674 olarak belirtildi.

Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 10
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 11
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 12
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 13
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 14
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 15
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 16
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 17
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 18
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 19
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 20
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 21
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 22
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 23
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 24
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 25
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 26
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 27
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 28
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 29
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 30
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 31
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 32
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 33
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 34
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 35
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 36
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 37
Batı Karadeniz'deki sel: Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi - 38

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER