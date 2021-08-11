Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Bartın'da evinin bir bölümü sel nedeniyle yıkılan 80 yaşındaki kadın sulara kapılarak kayboldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de sele kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu aranıyor. NTV'ye konuşan Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Yanık, yaşanan felaketi, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı. Felakete ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu ise bazı bölgelerde su yüksekliğinin 4 metreye ulaştığını söyledi.

İHA - Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 18:11

Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 1

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu.

VALİ GÜNER SON DURUMU NTV'YE ANLATTI

MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

SEL ONLARCA ARACI SÜRÜKLEDİ

BARTIN'DA SEL BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 2
Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sabaha kadar devam etti. Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da taşkınlar oldu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 3
Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 4

BARTIN

Bartın'da Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan 80 yaşındaki kadın kayboldu. Kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 5
Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde de hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelan bölgesinde; Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri aralıksız çalışıyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 6
Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 7

Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı.

Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 8
Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 9

SİNOP

Sinop'ta da sağanak sonrası kentte su baskınları yaşandı. 

Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 10
Yağış en çok Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 11

Ayancık Çayı'nın taşması ile yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi, köylerde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Ayancık Devlet Hastanesi'ni su bastı. Hastaların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 12
Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve 3 helikopter katıldı.

Selin taşıdığı ağaç parçaları Sinop sahiline ulaştı. Ağaçlar Denizin yüzeyini kapladı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 13

SAMSUN

Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 14
Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların girişi su doldu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 15

KASTAMONU

AA'nın haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir sele kapılarak kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 16
Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 17
Karayolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 18
Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 19
Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 20
Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 21
Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşananları NTV canlı yayınında anlattı:

"İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var. "
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 22
İçişleri Bakanı Soylu şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi verdi. Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 23
"Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu."
Batı Karadeniz'i sel vurdu: 13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu - 24

Bölgeye çevredeki illerden yardımların ulaştırıldığını söyleyen Soylu, "Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Metrekareye 100 kilogram üstü yağışın afet olarak değerlendirildiğini söyleyen Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.

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