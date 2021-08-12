Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi verdi. Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu."