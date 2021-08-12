Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, Bartın'da kaybolan 1 kişi aranıyor. NTV'ye konuşan Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Yanık, yaşanan felaketi, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı. Felakete ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu ise bazı bölgelerde su yüksekliğinin 4 metreye ulaştığını söyledi. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenli bölgelerden ayrılmamaları gerektiği konusunda uyardı.

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 12.08.2021 - 06:32

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 1

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar  Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu. 

AFET ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 2
Açıklamanın devamında "Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 3

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada "Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır" denildi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 4

İL BAZINDA GÖREV YAPAN PERSONEL VE ARAÇ SAYILARI

Açıklamada, Bartın'da; 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp'un; Kastamonu'da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp'un; Sinop'ta; 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp'un görevlendirildiği aktarılırken, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD'a bağlı 141 personel ile 1 arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp'un; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 17 personel ve 14 botun; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 56 personelden oluşan 8 TİM, 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracının; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet TIR'ının ve DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin sevk edildiği belirtildi.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 5
Açıklamada, Türk Kızılay’ı tarafından toplam 77 personel ve gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olduğu; 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı ifade edildi.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 6

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı vatandaşları güvenli bölgelerden ayrılmamalı konusunda uyardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.

Ayrıca açıklamad tahliye çalışmalarınında sürdüğü belirtildi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 7

BARTIN'DA 80 YAŞINDAKİ KADIN KAYBOLDU

Bartın'da Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan 80 yaşındaki kadın kayboldu. Kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 8

BARTIN

Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı.

Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 9
Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 10

KASTAMONU

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çatalzeytin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 11

Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 12
Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 13
Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 14
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 15

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşananları NTV canlı yayınında anlattı:

"İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var. "

"GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET YAŞIYORUZ" (VİDEO)

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 16

İçişleri Bakanı Soylu şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi verdi. Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu."

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 17

Bölgeye çevredeki illerden yardımların ulaştırıldığını söyleyen Soylu, "Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Metrekareye 100 kilogram üstü yağışın afet olarak değerlendirildiğini söyleyen Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 18

SİNOP

Sinop'ta da sağanak sonrası kentte su baskınları yaşandı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 19
Yağış en çok Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 20

Ayancık Çayı'nın taşması ile yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi, köylerde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Ayancık Devlet Hastanesi'ni su bastı, hastalar tahliye edildi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 21
Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve 3 helikopter katıldı.

Selin taşıdığı ağaç parçaları Sinop sahiline ulaştı. Ağaçlar Denizin yüzeyini kapladı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 22

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Bartın'da dün gece metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 23
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 24
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 25
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 26
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 27
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 28
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti - 29

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