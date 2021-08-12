Batı Karadeniz'i sel vurdu: Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 12.08.2021 - 06:32
Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu.
AFET ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada "Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır" denildi.
Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.
İçişleri Bakanlığı vatandaşları güvenli bölgelerden ayrılmamalı konusunda uyardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.
Ayrıca açıklamad tahliye çalışmalarınında sürdüğü belirtildi.
Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı.
Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Çatalzeytin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi.
Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."
Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşananları NTV canlı yayınında anlattı:
"İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var. "
İçişleri Bakanı Soylu şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi verdi. Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği söyleyen Soylu, şunları kaydetti:
"Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu."
Bölgeye çevredeki illerden yardımların ulaştırıldığını söyleyen Soylu, "Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.
Metrekareye 100 kilogram üstü yağışın afet olarak değerlendirildiğini söyleyen Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.
Ayancık Çayı'nın taşması ile yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi, köylerde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.
Ayancık Devlet Hastanesi'ni su bastı, hastalar tahliye edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.
Bartın'da dün gece metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.