Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı

Batıda güneşli günler devam edecek, Perşembe günü sıcaklık yaz değerlerine çıkacak. Doğuda ise karla karışık yağmur ve kar sürüyor.

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 1

Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 

Doğuda ise yağmur ve kar yağışları devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile K.Maraş çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak yağış, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Erzurum, Bayburt ve Hakkari il geneli ile Erzincan doğu, Kars'ın batı, Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 4

ZİRAİ DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 5

27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından bugün için 27 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 6

HAFTALIK TAHMİN RAPORU

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 7

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 8

16 NİSAN ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 9

17 NİSAN PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 10

18 NİSAN CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 11

19 NİSAN CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı - 12
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