Batıda bahar, doğuda kar: 27 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile K.Maraş çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak yağış, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.