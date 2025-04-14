Batıda bahar doğuda kar! Yollar kapandı, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı!

Yeni haftayla birlikte batı bölgelerde hava açarken doğu bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.

Batıda bahar doğuda kar! Yollar kapandı, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı! - 1

Soğuk hava dalgası ülkenin doğu bölgelerinde etkili oluyor. Üç gündür devam eden kar yağışının önümüzdeki 2 günde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Erzurum, Ağrı, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı ile birlikte çok sayıda köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batıda bahar doğuda kar! Yollar kapandı, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı! - 2

ERZURUM VE AĞRI

Erzurum ve Ağrı'da etkili olan kar nedeniyle 185 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 124 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Batıda bahar doğuda kar! Yollar kapandı, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı! - 3

BİTLİS

Bitlis’te 3 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte, 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Meteoroloji yetkilileri eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğunu, bu tür bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını, ayrıca hava sıcaklıklarında yaşanabilecek olan artışlar nedeniyle kar erimelerinden kaynaklı su baskınları, heyelan gibi risklerin de bulunduğu belirtildi.

Batıda bahar doğuda kar! Yollar kapandı, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı! - 4

MUŞ

Muş'ta bahar mevsiminin ortasında etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Nisan ayının ortalarında yeniden başlayan ve iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 55 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor. Kar kalınlığının yüksek bölgelerde 30 santimetreye ulaştığı yerlerde çalışmalar kesintisiz sürüyor.

Batıda bahar doğuda kar! Yollar kapandı, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı! - 5

HAKKARİ

Hakkari’de nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için hemen çalışma başlattı. Yoğun kar temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede, yolların kısa sürede yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

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