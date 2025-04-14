Batıda bahar doğuda kar! Yollar kapandı, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı!

BİTLİS

Bitlis’te 3 gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte, 74 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.



Meteoroloji yetkilileri eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğunu, bu tür bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını, ayrıca hava sıcaklıklarında yaşanabilecek olan artışlar nedeniyle kar erimelerinden kaynaklı su baskınları, heyelan gibi risklerin de bulunduğu belirtildi.