Batıda bahar doğuda kar! Yollar kapandı, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı!
Yeni haftayla birlikte batı bölgelerde hava açarken doğu bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor.
Soğuk hava dalgası ülkenin doğu bölgelerinde etkili oluyor. Üç gündür devam eden kar yağışının önümüzdeki 2 günde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Erzurum, Ağrı, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı ile birlikte çok sayıda köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.