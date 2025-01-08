Batıda bahar doğuda zemheri soğukları! Termometreler eksi 23,8 dereceyi gösterdi

Soğuklar nedeniyle nehir, dere ve akarsuların buz tuttuğu şehirde ağaçlar kırağı ile bembeyaz oldu. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin kaloriferlerini aralıksız yakarak ısınmaya çalışırken, tüplerin bile donma seviyesine geldiğini, araçların ise neredeyse her gün donduğu için ulaşımın güçleştiğini dile getirdi.