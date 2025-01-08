Batıda bahar doğuda zemheri soğukları! Termometreler eksi 23,8 dereceyi gösterdi
Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle batıda bahar havası yaşanırken Doğu Anadolu'da ise zemheri soğukları etkili oluyor. Dün gece Türkiye’nin en soğuk yeri, eksi 23,8 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. Ardahan ve Erzurum’da ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Türkiye'nin batısı Cezayir'den gelen sıcak hava dalgasının etkisine girerken, Doğu Anadolu'da zemheri soğukları etkili oluyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümlere göre gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Göle’de eksi 23,8 dereceyi gösterirken, Ardahan merkezde sıcaklık eksi 22,4, Erzurum'un Tekman ilçesi eksi 23,2 derece ölçüldü.