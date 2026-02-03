Batıda bahar havası, doğuda kara kış. Sıcaklıklar yükseliyor, kuvvetli yağış geliyor
03.02.2026 08:46
NTV - Haber Merkezi
Hava sıcaklıkları hissedilir bir şekilde düştü. Bugün ülkede soğuk hava hakimken yarın lodos ile hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Batı ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlı hava yerini güneşe bırakırken İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur ve kar bekleniyor.
SICAKLIK YÜKSELİYOR
Bugün ülkede hava soğuk ancak yarın lodos ile birlikte ısınmaya başlayacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 7 dereceye kadar yükselecek.
Cuma ve cumartesi ise tüm yurtta kuvvetli yağış etkili olacak.
Son hava durumu tahminlerine göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DONA DİKKAT!
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VAR
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM; Bitlis, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.