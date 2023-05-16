Batıda çöl sıcağı ve sağanak: Hava 30 dereceye çıkıyor (16 Mayıs 2023 hava durumu)

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul biraz bulutlu 29, Ankara güneşli̇ 27, İzmi̇r 30, Bursa 31, Antalya 26 derece. Öğleden sonra i̇zmi̇r'i̇n i̇ç kesi̇mlerinde, salı gecesi̇ ve çarşamba İstanbul'da ve çarşamba Ankara'da şiddetli̇ sağanak yağmur olacak.
Marmara'da sıcaklıklar 30 dereceye çıkıyor. Bugün öğleden sonra Teki̇rdağ, Balikesi̇r, Yalova, Çanakkale boyunca ani̇ gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Gece ve çarşamba günkü yağışlar su baskını oluşturabi̇li̇r.
İç Anadolu'da da Eski̇şehi̇r 30, Konya 27, Kayseri̇ 24 derece. Çarşamba hava daha da ısınırken, olumsuzluk yaratabi̇lecek şiddetl̇i gök gürültülü sağanak geçişleri bekleni̇yor.
Ege'de sıcaklıklar çok yüksek 30-32 derecelere çıkacak ancak öğle saatlerinden itibaren Manisa, Uşak, Kütahya, Ayfon boyunca kısa süre ama çok şiddetli̇ yağacak yağmur geçişleri bekleniyor.
Güneyde hava açık, lodos çöl tozu taşıyor. Adana 35, Hatay 33, K.Maraş 30, Diyarbakır 27 dereceyi̇ bulacak.
Karadeniz'de de yüksek sıcaklık var. Bolu 28, Samsun 23 dereceye çıkıyor. Çarşamba batı Karadeniz’de yağışlar çok şiddetl̇i. Doğu Anadolu açık Erzurum 17, Malatya 24 derece.