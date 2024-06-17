Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yurdun batı kesimlerinde sıcak hava etkisini hissettirecek. İstanbul’da bugün sıcaklık 32 dereceye yükselecek. Ege’de de sıcak hava hakim… İzmir’de 34 derece bir hava sıcaklığı beklenirken, Denizli 40 dereceyi görecek. Başkent Ankara’da da sıcak hava hakim… Ankara’da 31 derecelik bir sıcaklık olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da yerel sağanak beklentisi var.

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun batısında sıcak hava etkisini hissettirecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas’ın doğusu ile Malatya’nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Megakent İstanbul’da sıcaklık bugün 32 dereceye yükselecek. İzmir’de 34 derecelik bir hava sıcaklığı beklenirken, Denizli’de sıcaklık 40 dereceyi görecek.

Başkent Ankara’da ise 31 derecelik bir sıcaklık beklentisi var.

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

3 KENTTE SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Trabzon, Samsun ve Erzurum’da ise sağanak beklentisi var. Yerel olarak etkili olması beklenen yağışların gök gürültülü şekilde yerçekleşmesi bekleniyor.

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

İllerde beklenen hava durumu şöyle:

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık
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