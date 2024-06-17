Batıda hava sıcaklığı artıyor, 6 kentte ise sağanak beklentisi var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde yurdun batı kesimlerinde sıcak hava etkisini hissettirecek. İstanbul’da bugün sıcaklık 32 dereceye yükselecek. Ege’de de sıcak hava hakim… İzmir’de 34 derece bir hava sıcaklığı beklenirken, Denizli 40 dereceyi görecek. Başkent Ankara’da da sıcak hava hakim… Ankara’da 31 derecelik bir sıcaklık olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da yerel sağanak beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun batısında sıcak hava etkisini hissettirecek.