Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek!

İstanbul'da kar beklenirken, yeni haftada hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Yurdun doğu kesimlerinde ise soğuk havanın etkili olması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin son bilgileri aktardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 1

Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı etkisini kaybediyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son bilgileri anlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde güneşli hava görülecek ama bu güneş yanıltmasın hava ısınmıyor. Aldatıcı bir güneş olacak ve soğuk bir hava var, birçok yerde don oluşacak. İç Anadolu'dan Sivas'a kadar hava sıcaklıkları eksi dereceler düşecek. İstanbul'da sıfır derece, Edirne'de -3 dereceye inecek. Ege'deki sera üreticileri tedbirli olmalı.

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 3

Geçtiğimiz haftaya göre hava sıcaklıklarında 10 dereceye varan yükseliş görüleceğini belirten Çalışkan, "Artık rüzgar lodosa dönüyor. Lodos dönmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselecek. Salı ve Çarşamba günü bu haftaya göre 10 derece yükselmiş olacak. Lodosla gelecek yağışlar yine olumsuzluk yaratabilir." dedi.

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 4

Hava sıcaklıklarındaki ani değişimle birlikte birçok bölgede sağanak yağışlar görüleceğini söyleyen Dilek Çalışkan, "Salı günü Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak görülecek. Sıcaklık artsa bile yağış da olacak. Doğu kesimlerde ise çığ tehlikesi var. Çünkü arka arkaya gelen kar yağışları çığ tehlikesi yaratabilir." dedi.

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 5
Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 6

Sıcaklıkların 23 Ocak'a kadar mevsim normallerinin biraz üstünde beklendiğini belirten Çalışkan, "Ayın 23'üne doğru yeniden bir soğuk hava dalgasının gelmesini bekliyoruz. Bu soğuk hava dalgası geldiği taktirde özellikle Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı bekliyoruz. Bu sene genellikle lodos ve kariyer arasında hava sıcaklıkları düşüyor ve çıkıyor. Bu haftayı ortalama hava sıcaklığının üstünde geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 7

15 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 8

16 OCAK SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 9

17 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 10

18 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek! - 11

19 OCAK CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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