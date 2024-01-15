Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek!
İstanbul'da kar beklenirken, yeni haftada hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi. Yurdun doğu kesimlerinde ise soğuk havanın etkili olması bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuna ilişkin son bilgileri aktardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...
Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı etkisini kaybediyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin son bilgileri anlattı.