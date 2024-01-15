Batıda havalar ısınıyor: Karakış bir hafta sonra geri dönecek!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde güneşli hava görülecek ama bu güneş yanıltmasın hava ısınmıyor. Aldatıcı bir güneş olacak ve soğuk bir hava var, birçok yerde don oluşacak. İç Anadolu'dan Sivas'a kadar hava sıcaklıkları eksi dereceler düşecek. İstanbul'da sıfır derece, Edirne'de -3 dereceye inecek. Ege'deki sera üreticileri tedbirli olmalı.