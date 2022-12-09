Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

Yağmur geçişlerinin de görülebileceği İstanbul'da bugün hava 18 derece. Ancak hafta sonu kuvvetli lodosun etkisiyle sıcaklık daha da artacak.

Ankara'daysa ayaz hafifliyor, sıcaklık 13 derece.

Havanın kapalı olduğu İzmir'de pazar günü yağmur ve lodos şiddetlenecek. Sıcaklıksa 20 dereceye kadar çıktı.

Bursa ve Antalya'da hava bulutlu, sıcaklık 19 derece.