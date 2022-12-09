Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.
Lodosla birlikte yurdun batısındaki sıcaklık artıyor.
Yağmur geçişlerinin de görülebileceği İstanbul'da bugün hava 18 derece. Ancak hafta sonu kuvvetli lodosun etkisiyle sıcaklık daha da artacak.
Ankara'daysa ayaz hafifliyor, sıcaklık 13 derece.
Havanın kapalı olduğu İzmir'de pazar günü yağmur ve lodos şiddetlenecek. Sıcaklıksa 20 dereceye kadar çıktı.
Bursa ve Antalya'da hava bulutlu, sıcaklık 19 derece.
Marmara'da lodosun etkisiyle sıcaklık 20 dereceye yaklaştı. Hafta sonu daha da ılık geçecek.
Bölge genelinde lodosla gelen kısa süreli ve hafif yağmur görülebilir.
Ege kıyılarında lodos hafta sonu şiddetlenecek. Özellikle pazar günü rüzgarın hızı fırtına seviyesine çıkacak.
Bölgedeki sıcaklıklar arttı. Manisa 17, Denizli 18, Afyon 14.
Güneydeki hafif yağışlar ara verdi. Adana 21, Diyarbakır 14, Gaziantep 15 derece.
Pazar günü Isparta, Mersin taraflarında hava yağmurlu.
Karadeniz'de lodos mevsimine göre ılık. Bolu 15, Samsun 19, Trabzon 18 derece.
Düzce, Zonguldak taraflarında hafif yağmurlar görülebilir.
Doğu Anadolu'daysa pus ve kuvvetli ayaz 3 gün sürecek. Erzurum 5, Malatya 10 derece.