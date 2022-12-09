Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki lodos sıcaklıkları 20 dereceye kadar çıkartıyor. Ancak bölge geneli hafta boyunca yağış geçişli.

Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 

Lodosla birlikte yurdun batısındaki sıcaklık artıyor.

Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yağmur geçişlerinin de görülebileceği İstanbul'da bugün hava 18 derece. Ancak hafta sonu kuvvetli lodosun etkisiyle sıcaklık daha da artacak. 

Ankara'daysa ayaz hafifliyor, sıcaklık 13 derece. 

Havanın kapalı olduğu İzmir'de pazar günü yağmur ve lodos şiddetlenecek. Sıcaklıksa 20 dereceye kadar çıktı. 

Bursa ve Antalya'da hava bulutlu, sıcaklık 19 derece.  

Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Marmara'da lodosun etkisiyle sıcaklık 20 dereceye yaklaştı. Hafta sonu daha da ılık geçecek. 

Bölge genelinde lodosla gelen kısa süreli ve hafif yağmur görülebilir. 

Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Ege kıyılarında lodos hafta sonu şiddetlenecek. Özellikle pazar günü rüzgarın hızı fırtına seviyesine çıkacak. 

Bölgedeki sıcaklıklar arttı. Manisa 17, Denizli 18, Afyon 14.

Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Güneydeki hafif yağışlar ara verdi. Adana 21, Diyarbakır 14, Gaziantep 15 derece. 

Pazar günü Isparta, Mersin taraflarında hava yağmurlu. 

Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Karadeniz'de lodos mevsimine göre ılık. Bolu 15, Samsun 19, Trabzon 18 derece.

Düzce, Zonguldak taraflarında hafif yağmurlar görülebilir. 

Batıda sıcaklıklar artıyor! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Doğu Anadolu'daysa pus ve kuvvetli ayaz 3 gün sürecek. Erzurum 5, Malatya 10 derece.

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