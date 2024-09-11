Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!)

Bugün batıda sağanak yağmur, doğuda ise yaz havası etkili olacak. Sonbahar sağanaklarının özellikle bugün bazı kentlerde etkili olması bekleniyor. MGM tarafından 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar yaz geçişleri gibi kısa süreli ve kuvvetli olmayacak daha çok saatlere yayılacak. Bazı noktalarda su baskını riskinin yanı sıra hortum ve dolu uyarısı var. Peki yağmurlu hava ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 1

Batı bölgelere sonbahar sağanağı geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sonbaharın ilk cephesel yağışı geliyor. Şimdiye kadar da yağmurlar vardı ama daha konvektif yağışlar vardı 20 dakika 40 süren dakika ama çok kuvvetli yağışlar bu sefer daha gün içine yayılan gün boyu aralıklarla devam eden bir yağmur olacak. En fazla da Çanakkale, Edirne, İzmir, Bodrum hattını etkileyecek. Marmaris, Fethiye açıklarında hortum oluşma tehlikesi de var doluya karşı da dikaktli olmak gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 2

İSTANBUL'DA BU SAATLERE DİKKAT!

İstanbul için de belli saat aralıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çalışkan, "stanbul'dan daha kuvvetli yağmur bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde iş çıkışı olacak." ifadelerini kullandı.

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 3

HAFTAYA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Cuma günü hava açıyor. Gelecek hafta ise bir kez daha yağışlı hava etkili olacak. Termometreler bu sefer daha düşük sıcaklıkları gösterecek. 

Pazar-Pazartesi-Salı özellikle Marmara-Karadeniz hattında zaman zaman da İç Anadolu'da yine yağmurlar görülecek.  

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 4

İstanbul'da yağmur bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 31 derece. İzmir'deki şiddetli yağış öğlerden sonra hafifleyecek. Sıcaklık 29 dereceye iniyor. Bursa yağmurlu 32 derece. Antalya'da hava çok nemli, kısa süre ama kuvvetli yağmur bekleniyor.  Hissedilen sıcaklık 37 derece.  

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 5

İç Anadolu'da sıcaklık yüksek, 30-32 derecelerde. Eskişehir tarafında sağanak geçişi olacak.

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 6

Ege'de şiddetli yağan yağmurlar, öğleden sonra hafifleyecek. Denizli 33, Manisa 30, Kütahya 29, Muğla 27, Bodrum 32 dereceye iniyor. Perşembe yağış daha az noktada etkili.  

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 7

Akdeniz'de hava çok nemli, Isparta, Adana, Osmaniye'de gök gürültülü ve şiddetli sağanak geçişi olacak. Sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 derece hissediliyor.

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 8

Karadeniz'de lodosla sıcaklıklar yaz değerlerinde, Samsun 34, Tokat 36, Trabzon 34 derece ve buralarda hava güneşli.  Bolu-Kastamonu hattında ise çarşamba kısa süre, perşembe kuvvetli yağış bekleniyor

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 9

Doğu Anadolu'da da sıcaklık yüksek, Kars ve Ardahan'da yine yerel kuvvetli yağmur var. Erzurum 27, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da lodosla sıcaklık Gaziantep 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa 37 dereceyi buluyor.

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 10

7 İL İÇİN SARI KOD

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Muğla için MGM tarafından sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 11

11 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 12

12 EYLÜL PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 13

13 EYLÜL CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 14

14 EYLÜL CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!) - 15

15 EYLÜL PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

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