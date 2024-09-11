Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!)

Batı bölgelere sonbahar sağanağı geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sonbaharın ilk cephesel yağışı geliyor. Şimdiye kadar da yağmurlar vardı ama daha konvektif yağışlar vardı 20 dakika 40 süren dakika ama çok kuvvetli yağışlar bu sefer daha gün içine yayılan gün boyu aralıklarla devam eden bir yağmur olacak. En fazla da Çanakkale, Edirne, İzmir, Bodrum hattını etkileyecek. Marmaris, Fethiye açıklarında hortum oluşma tehlikesi de var doluya karşı da dikaktli olmak gerekiyor" dedi.