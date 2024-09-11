Batıda sonbahar sağanakları, doğuda yaz havası (İstanbul'da bu saatlere dikkat!)
Bugün batıda sağanak yağmur, doğuda ise yaz havası etkili olacak. Sonbahar sağanaklarının özellikle bugün bazı kentlerde etkili olması bekleniyor. MGM tarafından 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar yaz geçişleri gibi kısa süreli ve kuvvetli olmayacak daha çok saatlere yayılacak. Bazı noktalarda su baskını riskinin yanı sıra hortum ve dolu uyarısı var. Peki yağmurlu hava ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Batı bölgelere sonbahar sağanağı geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sonbaharın ilk cephesel yağışı geliyor. Şimdiye kadar da yağmurlar vardı ama daha konvektif yağışlar vardı 20 dakika 40 süren dakika ama çok kuvvetli yağışlar bu sefer daha gün içine yayılan gün boyu aralıklarla devam eden bir yağmur olacak. En fazla da Çanakkale, Edirne, İzmir, Bodrum hattını etkileyecek. Marmaris, Fethiye açıklarında hortum oluşma tehlikesi de var doluya karşı da dikaktli olmak gerekiyor" dedi.