Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı

Ülke genelinde hava soğuk, kar yağışı en doğuda etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken pazar günü sağanak yağış görülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 1

Ülke geneli soğuk havanın etkisi altında. Batı bölgelerde ara ara sağanak yağışlar görülüyor. Doğu bölgelerde ise kar yağışı birçok ilde etkili oluyor. Ülke geneli soğuk havanın etkisi altında. Batı bölgelerde ara ara sağanak yağışlar görülüyor. Doğu bölgelerde ise kar yağışı birçok ilde etkili oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 2

Cumartesi İstanbul, Bursa parçalı bulutlu, Ankara'da pus ve don var.  İzmir ve Antalya güneşli olsada soğuk bir hava var. İstanbul 14, Ankara 3, İzmir 17, Bursa 14, Antalya 18 derece. Pazar günü İstanbul ve İzmir yağmurlu

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 4

Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 5

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 6

BU İLLERE DİKKAT KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Meteorolojik verilere göre Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının etkili olması bekleniyor

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 7

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da cumartesi güneş görülebilecek, sıcaklık 13-14 derecelerde. Pazar günü ise yağmur geliyor.

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 8

İç Anadolu'da cumartesi sis ve don görülecek. Eskişehir 5, Konya 3, Sivas 0 derece. Pazar akşamı, Eskişehir tarafına yağış geliyor.

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 9

Ege güneşli ancak rüzgar soğuk esiyor. Manisa 15, Muğla 16, Afyonkarahisar 8, Bodrum açık 19 derece. Pazar ve pazartesi sağanak yağmur bekleniyor.

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 10

Akdeniz güneşli ayaz var, adana 16, Hatay 14, Kahramanmaraş ve Isparta 9 derece. Pazartesi yağmurlu başlayacak.

Cumartesi Karadeniz'in batısında hava açıyor. Ordu-Rize arasında ise yağmur ve yaylalarda kar var. Bolu 4, Zonguldak 9, Trabzon 6 derece. Pazar sıcaklık 3-4 derece artıyor.

Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı - 11

Doğu ve Güneydoğu'da çoğu yerde don etkili, Erzurum, Kars, Ardahan kesiminde ise kar yağışı sürüyor. Erzurum -8, Malatya 3 derece. Gaziantep 8, Diyarbakır 5, Mardin 3 dereceye inecek.

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