Batıda yağmur doğuda kar! 7 il için kar yağışı uyarısı
Ülke genelinde hava soğuk, kar yağışı en doğuda etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken pazar günü sağanak yağış görülüyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Ülke geneli soğuk havanın etkisi altında. Batı bölgelerde ara ara sağanak yağışlar görülüyor. Doğu bölgelerde ise kar yağışı birçok ilde etkili oluyor. Ülke geneli soğuk havanın etkisi altında. Batı bölgelerde ara ara sağanak yağışlar görülüyor. Doğu bölgelerde ise kar yağışı birçok ilde etkili oluyor.