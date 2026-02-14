Batıya 2 günlük bahar geliyor
14.02.2026 05:35
NTV - Haber Merkezi
Günlerdir yoğun sağanak yağışların devam ettiği batı illerinde hafta sonu hava açıyor, sıcaklık yükseliyor. İç ve doğu kesimlerde fırtına ve yağışlar sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağışlar azalıyor. Ancak özellikle Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yeni sel tehlikesi var.
Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapan MGM ani sel, su baskını, heyelanlara karşı tedbir alınmasını istedi.
19 KENTE SARI KOD
MGM; Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak, kar ve fırtına uyarısı yaptı.
FIRTINA UYARISI
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyine ise hızı 90 kilometre/saati bulacak şekilde fırtına bekleniyor. MGM bu bölgelerde yaşayanları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.
PAZAR GÜNÜ BAHAR HAVASI
Tahminlere göre bugün batı illerinde hava sıcaklıkları yükselecek yağışlar kesilecek. Pazar günü ise neredeyse tüm yurtta hava açacak. Sadece Trakya, İstanbul ve Antalya'da aralıklı yağış görülecek. Pazar günü İstanbul ve Ankara 18, İzmir 22, Adana 21, Diyarbakır 16 dereceleri görecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 4/15 derece.
- İstanbul 9/14 derece.
- Denizli 9/17 derece.
- İzmir 9/19 derece.
- Adana 10/18 derece.
- Ankara 5/11 derece.
- Samsun 12/16 derece.
- Erzurum 1/5 derece.
- Malatya 7/14 derece.
- Kars 0/4 derece
- Diyarbakır 9/15 derece.
- Gaziantep 8/14 derece.