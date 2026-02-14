Batıya 2 günlük bahar geliyor

Tahminlere göre bugün batı illerinde hava sıcaklıkları yükselecek yağışlar kesilecek. Pazar günü ise neredeyse tüm yurtta hava açacak. Sadece Trakya, İstanbul ve Antalya'da aralıklı yağış görülecek. Pazar günü İstanbul ve Ankara 18, İzmir 22, Adana 21, Diyarbakır 16 dereceleri görecek.