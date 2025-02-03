Batman’a Afrikalı damat: "Hayatımın aşkıyla da burada karşılaştım"
Muğla' da üniversite okurken kütüphanede tanışan Gülbahar Aslan (27) ile Nijerli Facial Yacine (30), Batman'da düzenlenen törenle nişanlandı.
Nijer'den, Muğla’daki Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Matematik Bölümü okumak için gelen Facial Yacine, 2019 yılında kütüphanede ders çalışırken, aynı üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Batmanlı Gülbahar Aslan ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden Facial ve Gülbahar, evlilik kararı aldı