Batman’a Afrikalı damat: "Hayatımın aşkıyla da burada karşılaştım"

Tanıdıktan sonra da görecek. Tabii onun peşinden çok koştum ama ben de bir şey istiyorsam, onu bulmak için elimden geleni yapıyorum ve çok şükür şimdi oldu. Daha olmadan yani daha kesinleşmeden aileme dedim. ‘Bir kız gördüm, çok beğendim’ dedim. Çünkü onlar bilsin, daha adım atmadan bilsinler, diye söyledim. Çok merak ettiler. Anlattım onlara. Yani onlar bizim ilişki olmadan daha 1 sene önce bildiler. Muğla'da Matematik Bölümü’ndeyim. Doktora yapıyorum, doktoradan sonra üniversitede kalmayı düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Hayatımın aşkıyla da burada karşılaştım” dedi.