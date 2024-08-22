Batman'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

M.Ş.A.’nın verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde kendi şeridinde 60-70 kilometre hızla gittiğini söyleyen M.Ş.A., “Diğer araç sürücüsü benim şeridime geçti. Korna çaldım, selektör yaptım, aracımı sağa yanaştırdım ancak yolun sağında su kanalı vardı ve kanal tarafı yüksek olduğu için takla atma riskini göze alamadım. Fren yapmama rağmen çarpışma oldu.” diye konuştu.