Batman'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Batman'da düğün yolunda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ev hapsi verilerek yurt dışı yasağı konulan TIR şoförü M.Ş.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Kazada hafif yaralanan M.Ş.A., şeridinde 60-70 kilometre hızla gittiğini belirterek, "Kamyonet sürücüsü benim şeridime geçti. Korna çaldım, selektör yaptım, aracımı sağa yanaştırdım ancak yolun sağında su kanalı vardı ve kanal tarafı yüksek olduğu için takla atma riskini göze alamadım. Fren yapmama rağmen çarpışma oldu." dedi.
Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde 20 Ağustos’ta öğle saatlerinde M.Ş.A. yönetimindeki 56 KA 126 plakalı TIR ile başka bir aracı sollayan Medeni İba (52) yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı kamyonet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı.