Batman'da ata tüfekli saldırı (Vücudundan 18 saçma çıktı)

Batman'da bir at kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı.

Kim tarafından saldırı yapıldığını bilmediğini ifade eden Korkut, "Sabah saatlerinde atımı sürekli kontrol ediyorum. Bu sabah geldiğimde at kanlar içindeydi. Pompalı tüfekle ateş etmişler. Vücudunda 18 saçma tespit ettim. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah'a havale ediyorum. 2 saçmayı ben kendim çıkardım. Veterinere götüreceğim atımı" dedi.