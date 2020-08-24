Batman'da ata tüfekli saldırı (Vücudundan 18 saçma çıktı)
Batman'ın Gercüş ilçesinde, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan at yaralandı. Atın sahibi Rıdvan Korkut, "Bir vicdansız tarafından tüfekle ateş edilmiş. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama vücudundan 18 saçma çıktı" dedi.
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DHA 24.08.2020 - 11:56
Batman'da bir at kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekli saldırıya uğrayarak yaralandı.
Gercüş ilçesinde yaşayan Rıdvan Korkut, atını kontrol ettiği sırada vücudunda pompalı tüfekten çıktığı belirlenen çok sayıda saçma gördü.
Atın vücudundaki 18 saçmadan 2'sini kendisinin çıkardığını belirten Korkut, tedavisi için veterinere götüreceğini söyledi.
Kim tarafından saldırı yapıldığını bilmediğini ifade eden Korkut, "Sabah saatlerinde atımı sürekli kontrol ediyorum. Bu sabah geldiğimde at kanlar içindeydi. Pompalı tüfekle ateş etmişler. Vücudunda 18 saçma tespit ettim. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah'a havale ediyorum. 2 saçmayı ben kendim çıkardım. Veterinere götüreceğim atımı" dedi.
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