Batman'da etçil çekirge görüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir tarlada etçil çekirgeye rastlandı. Çekirgeyi gören çiftçi Hasan Bıçakçı ''Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım'' dedi.

Anadolu Ajansı 29.05.2021 - 13:00

Batman'da etçil çekirge görüldü - 1

YAKLAŞIK 20 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.
Batman'da etçil çekirge görüldü - 2

''BAŞTA YENGEÇ SANDIM''

Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm" dedi.
Batman'da etçil çekirge görüldü - 3
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.
Batman'da etçil çekirge görüldü - 4
Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor" ifadesini kullandı.

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