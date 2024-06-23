Batman’da petrol sahasında yangın

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yazılı petrol kuyusunun bulunduğu sahada, petrol transferi sırasında özel bir firmaya ait yakıt tankeri alev aldı. Kuyudaki 25 tonluk stok deposuna da sıçrayan alevler nedeniyle 2 patlamanın yaşandığı alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale geldi.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait olan Yazılı köyü petrol sahasında özel bir firmaya ait olan tankerde petrol transferi yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangın petrolün stok yapıldığı 2 tanka da sıçradı.

Yangın sırasında 2 kez patlama meydana gelirken, ihbarla olay yerine Kozluk Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Batman’da petrol sahasında yangın - 4

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Batman’da petrol sahasında yangın - 5

Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale gelirken, hasar tespit çalışması sürüyor.

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