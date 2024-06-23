Batman’da petrol sahasında yangın

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait olan Yazılı köyü petrol sahasında özel bir firmaya ait olan tankerde petrol transferi yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın petrolün stok yapıldığı 2 tanka da sıçradı.Yangın sırasında 2 kez patlama meydana gelirken, ihbarla olay yerine Kozluk Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale gelirken, hasar tespit çalışması sürüyor.