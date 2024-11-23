Batman’daki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Batman'da Dicle Nehri ve Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni açıklandı. Toplu balık ölümlerinin nedeni nitrit zehirlenmesi olduğu ortaya çıkarken sudaki zehrin fazlalığının daha önceden yağmur veya sulama suyu ile suya karışan evsel, hayvansal veya tarımsal atıkların varlığı olarak açıklandı.
Batman'da, Dicle Nehri ve Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde 20 Eylül'de toplu balık ölümleri olduğu ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde ii kez su ve balıklardan numune alındı. Alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ'da bulunan Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi.