Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu”
Yurdun büyük bölümünde etkili olan fırtına, sağanak ve kar yağışı, Batman’da sele neden oldu. Seyitler Mahallesi’ndeki evlerinde sel sularına kapılan 3’ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Selde 3 yeğenini kaybeden Zeynep Güner, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Önce büyük bir ses geldiğini söyleyen Güner, ardından elektriklerin kesildiğini, sonrasında ise evlerine sel sularının dolduğunu söyledi.
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve fırtına, Batman’da sele neden oldu.
Seyitler Mahallesi’nde 7 kişilik bir aile sele kapılarak sürüklendi.7 kişilik aileden biri babaanne 3’ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.