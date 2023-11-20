Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu”

Yurdun büyük bölümünde etkili olan fırtına, sağanak ve kar yağışı, Batman’da sele neden oldu. Seyitler Mahallesi’ndeki evlerinde sel sularına kapılan 3’ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Selde 3 yeğenini kaybeden Zeynep Güner, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Önce büyük bir ses geldiğini söyleyen Güner, ardından elektriklerin kesildiğini, sonrasında ise evlerine sel sularının dolduğunu söyledi.

Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu” - 1

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava ve fırtına, Batman’da sele neden oldu.

Seyitler Mahallesi’nde 7 kişilik bir aile sele kapılarak sürüklendi.

7 kişilik aileden biri babaanne 3’ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu” - 2

Yaşamını yitirenlerin Lalihan Güner (54), Birgül Günel (9), İsrafil Günel (5) ve Asenat Güner (1) olduğu belirlendi.

Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu” - 3

Güner ailesinin 4 ferdinin yaşamını yitirdiği olayda yeğenlerini kaybeden Zeynep Güner, dün gece yaşananları anlattı.

Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu” - 4

Sel sularının gece 00.00 sıralarında geldiğini anlatan Zeynep Güner, önce büyük bir ses duyduklarını ardından elektriklerin kesildiğini söyledi.

Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu” - 5

"EŞİM KAPIYI AÇINCA SEL SULARI EVİMİZE DOLDU"

“Eşim kapıyı açınca sel suları evimize doldu.” diyen Güner, yaşadıklarını “Bebeğimi aldım eşim, diğer çocukları alarak zor attık dışarı kendimizi. Allah kurtardı bizi. Bir kızım dama çıktı çocukları ona uzatarak kurtardık.” sözleriyle anlattı.

Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu” - 6

Kendisinin ve eşinin mahsur kaldığını ifade eden Güler, "Kız kardeşimin üç çocuğu ve kaynanası vefat etti. Komşular bizi kurtardı.” dedi.

Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu” - 7
Batman’daki selde 3 yeğenini kaybeden kadın dehşet anlarını anlattı: “Önce büyük bir ses geldi, sel suları evimize doldu” - 8
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