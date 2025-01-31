Bayburt'ta dağlar sisle buluştu: Hayran bırakan görüntü
Bayburt’ta sis bulutlarıyla kaplanan yüksek kesimlerdeki dağlar adeta bir masal diyarına dönüştü
Bayburt’ta sisin dağlarla buluşması görenleri hayran bıraktı.
Bayburt’ta sisin dağlarla buluşması görenleri hayran bıraktı.
Mest eden sis manzarası sabah saatlerinde drone ile görüntülendi.
Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak kaydedildi.
Önümüzdeki Salı gününe kadar Bayburt’ta sisli havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.