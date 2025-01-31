Bayburt'ta dağlar sisle buluştu: Hayran bırakan görüntü

Bayburt’ta sis bulutlarıyla kaplanan yüksek kesimlerdeki dağlar adeta bir masal diyarına dönüştü

Bayburt'ta dağlar sisle buluştu: Hayran bırakan görüntü - 1

Bayburt’ta sisin dağlarla buluşması görenleri hayran bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayburt'ta dağlar sisle buluştu: Hayran bırakan görüntü - 2

Mest eden sis manzarası sabah saatlerinde drone ile görüntülendi.

Bayburt'ta dağlar sisle buluştu: Hayran bırakan görüntü - 3

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak kaydedildi.

Önümüzdeki Salı gününe kadar Bayburt’ta sisli havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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