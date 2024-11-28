Bayburt'ta herkesi şaşırtan olay: "En büyük sevdam, en büyük hobim" dedi
Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu Bayburt'ta, nalbur işiyle uğraşan İhsan Kocabey isimli vatandaş, caddede kayak yaptı. En büyük tutkusu kayak olan Kocabey'i görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yoğun kar yağışının yaşandığı Bayburt'ta kar kalınlığı yer yer 80 santimetreyi buldu. 4 gün önce yağan karda kendi kayak sezonunu açan Kocabey, dükkanda bulunan kayak takımlarını giyerek, vatandaşların meraklı bakışlarına aldırmayıp, cadde boyunca kaydı.