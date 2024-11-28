Bayburt'ta herkesi şaşırtan olay: "En büyük sevdam, en büyük hobim" dedi

Kayak takımlarım dükkandaydı, karın yağdığı ilk gün dükkanda bulunan kayak takımlarımı giyerek, dükkanımın caddesinde kayak yaptım. Bugün de yine aynı şekilde kayak yaptım. Şimdilik bu şekilde yetiniyorum ama Kop Dağı'nda kayak sezonunun başlamasını dört gözle bekliyorum. Kayağa olan merakım çocukluktan geliyor, en büyük aşkım kayak yapmak. Hobi olarak en çok sevdiğim aktivite bu" dedi.