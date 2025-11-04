"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntüler: Bayılan epilepsi hastasının telefonunu çaldı

"BU HALE Mİ GELDİK, BUNLARI MI YAŞAYACAĞIZ?"

Ahmet Top’un annesi Gülten Top, şunları söyledi:



“Komşu geldi, ‘Abla, Ahmet bayılmış’ dedi. Her zamanki gibi pansuman malzemesini alıp hemen gittim. ‘Bir şey yok’ dediler. Onu alıp yan tarafa götürmüşler, biz o sırada olayı bilmiyorduk. Eve götürdüm ama Ahmet sayıklıyordu, sürekli ‘telefon, telefon’ diyordu. Birkaç saat sonra kendine geldiğinde, ‘Anne, bir adam geldi, ceplerimi karıştırdı, sonra telefonumu aldı’ dedi. Kulaklık boynunda kalmış. Görüntüleri izleyince her şey ortaya çıktı.

Adam önce geçiyor, dokunmuyor. Sonra geri dönüp oğlumun üzerini arıyor ve telefonu alıp gidiyor. Ahmet epilepsi hastası; elinde, ayağında, zekasında sıkıntılar var. Gün içinde kendi kendine gezer, abileriyle çay içer. Kimseye zararı yok. Akşam olunca eve gelir, yemeğini yer. Olay akşam ezanı vaktinde olmuştu, ben de 5-10 dakika sonra eve alacaktım.

Yüzde 95 engelli raporu var, karakolda da kayıtlı. Bazen dövüyorlar, biz de şikayetçi oluyoruz. Bu akşam da yeniden şikayetçi olmaya gideceğiz. Kameraları izleyince daha çok üzüldük. Sapa sağlam bir adam, yardıma koşacağı yerde oğlumun telefonunu çalıyor. Bu hale mi geldik yani, bunları mı yaşayacağız? Çok üzgünüm, ben de şeker hastasıyım, şu anda her yerim ağrıyor."