Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye başkanı kimdir? Bayındır Belediye başkan adayları

BAYINDIR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bayındır Belediyesi Başkanı Uğur Demirezen Kimdir?

3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır’da doğan Uğur Demirezen, ilk, orta ve lise eğitimlerini Bayındır’da tamamladı. Ticaret ile uğraşan Uğur Demirezen, 2011 ve 2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır.2011 yılında AK Parti yürütme kurulunda görev almış ve 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 30 Kasım 2018 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Belediye Başkan Adayı olmuştur.31 Mart yerel seçimlerinde Bayındır Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.Uğur Demirezen evli ve iki çocuk babasıdır.