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Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye başkanı kimdir? Bayındır Belediye başkan adayları

Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye Başkanı kimdir? Bayındır Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bayındır Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bayındır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları..

Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye başkanı kimdir? Bayındır Belediye başkan adayları - 1

BAYINDIR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bayındır Belediyesini 15.846 alınan oy ve %58.03 oy oranı ile AK Parti adayı Uğur Demirezen  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %58.03
  • CHP %40.55
  • DİLARA ERİŞEN %0.56
  • Vatan Partisi %0.34
  • Saadet Partisi %0.33
  • BTP %0.19

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye başkanı kimdir? Bayındır Belediye başkan adayları - 2

BAYINDIR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bayındır Belediyesi Başkanı Uğur Demirezen Kimdir?


3 Aralık 1974 tarihinde Bayındır’da doğan Uğur Demirezen, ilk, orta ve lise eğitimlerini Bayındır’da tamamladı. Ticaret ile uğraşan Uğur Demirezen, 2011 ve 2013 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır.

2011 yılında AK Parti yürütme kurulunda görev almış ve 2013 Kasım ayında Bayındır İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 30 Kasım 2018 tarihinde İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Belediye Başkan Adayı olmuştur.

31 Mart yerel seçimlerinde Bayındır Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Uğur Demirezen evli ve iki çocuk babasıdır.


Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye başkanı kimdir? Bayındır Belediye başkan adayları - 3

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • DAVUT SAKARSU
  • UĞUR DEMİREZEN
  • KENAN GÖKÇEN
  • ALİ SAİP ERİŞEN
  • CEM KARAPO
  • MUAMMER SARIBAŞ
  • ROJDA TANMAN
  • ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ
  • CEMİL ARAS
  • HALİL TANI
  • YUNUS ŞANİ
  • SÜLEYMAN EREKOĞLU
  • HASAN KAMİL ŞENSES
  • FATMA DÜNDAR
  • MEHMET KERET
Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye başkanı kimdir? Bayındır Belediye başkan adayları - 4

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