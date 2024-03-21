Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye başkanı kimdir? Bayındır Belediye başkan adayları
Bayındır Belediyesi hangi partide? Bayındır Belediye Başkanı kimdir? Bayındır Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bayındır Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bayındır Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları..
BAYINDIR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bayındır Belediyesini 15.846 alınan oy ve %58.03 oy oranı ile AK Parti adayı Uğur Demirezen kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %58.03
- CHP %40.55
- DİLARA ERİŞEN %0.56
- Vatan Partisi %0.34
- Saadet Partisi %0.33
- BTP %0.19