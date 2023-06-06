Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü

Edirne'de Tunca Nehri'nin kollarından olan, halk arasında Bayır Deresi olarak bilinen sulama kanalı, her yıl olduğu gibi baharın gelişiyle birlikte kirlilik nedeniyle yine yeşile büründü.

Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 1

Tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri’nin kollarından Bayır Deresi'nin rengi, bu yıl da kirlilikten yeşile döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 2

Yıldırım Mahallesi Kirazlık mevkisinde, bölgede tesis ve evsel atıklar nedeniyle kirlenen nehrin yüzeyi yosunlarla kaplandı.

Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 3

Geçen yıl Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekiplerince temizlenen tahliye kanalında akışın tamamen durmasıyla çöpler de yüzeye çıktı.

Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 4

Bölgede yaşayanlar sıcaklıkların artmasıyla nehirden gelen kokunun ve oluşan sineklerin dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 5
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 6
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 7
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 8
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 9
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 10
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 11
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 12
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 13
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 14
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 15
Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü - 16
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