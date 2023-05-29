Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın

Başkan Soyer, "Çevreyolu Karşıyaka yönü, Bayraklı Tüneli içinde bir TIR yangınına itfaiye ekiplerimiz 13 araçla müdahale ediyor. İçeride dumandan etkilenen ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine başlandı" ifadelerini kullandı.